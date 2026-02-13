Auto rimane in bilico sul ciglio della strada | intervento dei vigili del fuoco

Auto rimane in bilico sul ciglio della strada: intervento dei vigili del fuoco Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo ed è finito con due ruote fuori strada in località Valcarnella, sulla SS586 nel comune di Mezzanego, restando in bilico. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza il mezzo e evitare che scivolasse ulteriormente lungo la scarpata.

Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo ed è finito con due ruote fuori strada in località Valcarnella, sulla SS586 nel comune di Mezzanego, restando in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari con due mezzi. Grazie a degli argani meccanici manuali, hanno riportato il mezzo in strada senza procurare danni. Nessuno si è fatto male. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Scontro tra due auto, una rimane in bilico: vigili del fuoco sul posto Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, si è verificato uno scontro tra due veicoli in via Rognoli a Savignone. Cagnolino rimane incastrato in un tombino interrato, liberato dall'intervento dei vigili del fuoco Contenuti correlati Argomenti discussi: Auto rimane in bilico sul ciglio della strada: intervento dei vigili del fuoco; Frana Niscemi, precipitata l'auto simbolo rimasta in bilico per giorni; Precipita l'auto simbolo della frana di Niscemi: da giorni era in bilico sul baratro; Niscemi, crolla l’auto in bilico sulla frana. Continua l’inchiesta per disastro colposo. Auto rimane in bilico sul ciglio della strada: intervento dei vigili del fuocoMomenti di paura nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo ed è finito con due ruote fuori strada in località Valcarnella, sulla SS586 nel ... genovatoday.it Un’auto in bilico sul precipizio, la foto simbolo del disastro di NiscemiUn’auto in bilico, una famiglia in fuga e una casa perduta: così la frana di Niscemi è diventata una tragedia nazionale. virgilio.it VALSUSA, BIMBA RIMANE CHIUSA IN AUTO: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-bimba-rimane-chiusa-in-auto-intervengono-i-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook Grossa frana a Calcinaia, auto rimane bloccata fra i detriti @muoversintoscan x.com