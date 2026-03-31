Maltempo ad Arezzo cade un albero al Parco Giotto | intervento dei Vigili del Fuoco

A causa del forte vento, un grosso cedro è caduto all’interno del Parco Giotto di Arezzo, danneggiando una struttura vicina. L’incidente ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono recati sul posto per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo all’interno del Parco Giotto, dove a causa del forte vento un grosso cedro è improvvisamente caduto su una struttura limitrofa. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell’incidente. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con l’ausilio di autoscala e autogru per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’area. La struttura interessata dalla caduta dell’albero ha riportato alcuni danni, che tuttavia non ne compromettono la stabilità. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Arezzo per la gestione della sicurezza e della viabilità nell’area. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Maltempo ad Arezzo, cade un albero al Parco Giotto: intervento dei Vigili del Fuoco Articoli correlati Leggi anche: Maltempo, super lavoro dei Vigili del Fuoco nel Forlivese: centinaia di richieste d'intervento al 115 Cade dal ponte nel fiume: l’intervento delicato dei vigili del fuocoForlì, 19 marzo 2026 – Attimi di tensione oggi all’ora di pranzo a Galeata, in provincia di Forlì Cesena: una persona è caduta dal ponte in un fiume.