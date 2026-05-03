TORERO SINNER! Il n1 asfalta Zverev conquista Madrid e realizza il record di cinque 1000 consecutivi!

Jannik Sinner ha vinto la finale del Masters 1000 di Madrid in 57 minuti, battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-2. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato il quinto titolo consecutivo di questa categoria, stabilendo un record. La partita si è conclusa rapidamente, con Sinner che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

57 minuti. Tanto dura la finale del Masters 1000 di Madrid. Un mostruoso Jannik Sinner travolge Alexander Zverev per 6-1 6-2 nell’ultimo atto dell’evento iberico e conquista il quinto 1000 consecutivo, diventando recordman in tal senso. Una performance, quella odierna, fondamentalmente distruttiva nel senso di presenza totale in campo, al di là dell’estrema fatica del tedesco di entrare in partita, ammesso che ci sia mai riuscito. La storia continua, e parla italiano. Pronti via, e Sinner lo si vede subito molto centrato. Non si può dire lo stesso di Zverev, che nel suo primo turno di battuta sostanzialmente non ha mai l’iniziativa e lascia che arrivi il break a 15 da parte di Jannik, che in nove minuti è già sul 3-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TORERO SINNER! Il n.1 asfalta Zverev, conquista Madrid e realizza il record di cinque 1000 consecutivi!

Notizie correlate

Non c’è storia a Madrid: Sinner asfalta Zverev e diventa il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutiviUno strepitoso Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria anche della finale del Master 1000 di Madrid.

Leggi anche: Sinner demolisce Zverev e vince il Masters di Madrid: cinque titoli 1000 consecutivi, nessuno c’era mai riuscito

Aggiornamenti e contenuti dedicati

TORERO SINNER! Il n.1 asfalta Zverev, conquista Madrid e realizza il record di cinque 1000 consecutivi!57 minuti. Tanto dura la finale del Masters 1000 di Madrid. Un mostruoso Jannik Sinner travolge Alexander Zverev per 6-1 6-2 nell'ultimo atto dell'evento ... oasport.it

LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 19 vincenti e 5 gratuiti per un Sinner che ha rasentato la perfezione. Anche in questo torneo è andato in ... oasport.it