Non c’è storia a Madrid | Sinner asfalta Zverev e diventa il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi

A Madrid, Jannik Sinner ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo in un torneo Masters 1000, battendo in finale Alexander Zverev. Con questa vittoria, il tennista italiano diventa il primo nella storia a vincere cinque eventi di questa categoria di fila. La partita si è conclusa con una netta vittoria di Sinner, che ha dimostrato grande solidità sul campo durante tutto l’incontro.

Uno strepitoso Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria anche della finale del Master 1000 di Madrid. L’altoatesino numero 1 del mondo ha sconfitto il tedesco, nonché numero 3 nel ranking, Alexander Zverev in appena 57? e 34”. Con il punteggio di 6-1, 6-2 Sinner ha conquistato anche quello che di fatto restava l’unico torneo dei Master 1000 in cui non era ancora riuscito a mettere piede in finale. Ma l’impresa mai riuscita a nessuno è quella di aver vinto il suo quinto Masters 1000 di fila. Da inizio novembre 2025 a oggi, Sinner ha infatti vinto il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid. I due si sono scontrati sul Manolo Santana, subito dopo la finale di doppio femminile AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend.🔗 Leggi su Open.online

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Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di filaJannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila.

Sinner a Madrid per la Storia: oggi contro Zverev caccia al record dei 5 Masters 1000 consecutivi. Dove vederla in direttaJannik Sinner oggi, domenica 3 maggio, sfiderà Alexander Zverev nella finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid.

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SF Parigi 2025: Sinner vince 6-0 6-1 contro Zverev. SF Monte-Carlo 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. F MADRID 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. Ben 4 set vinti con quello che in gergo si chiama bagel o breadsti x.com

Tutto pronto per Sinner-Zverev a Madrid: in palio non solo il titolo, ma anche un record storico. Segui la diretta facebook