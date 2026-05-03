Top e Flop | Como-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Como e Napoli, nessuna rete è stata segnata e il risultato finale è uno 0-0. La partita si è disputata con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo, ma senza riuscire a trovare il gol. La squadra di Conte ha mantenuto il possesso palla e ha tentato diverse conclusioni, mentre il Como si è difeso con ordine. Il punto conquistato permette agli azzurri di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

Partenza vivace degli azzurri. Alisson Santos, con le sue folate sulla sinistra, mette in apprensione la difesa dei padroni di casa. Ma è la squadra di Fabregas a prendere in mano il match, il Como spinge forte mettendo la squadra di Conte in difficoltà. Due ottimi salvataggi Rrahmani e Milinkovic-Savic evitano lo svantaggio prima del riposo. Ripresa con ancora il portiere partenopeo protagonista: Milinkovic evita lo svantaggio su un tiro deviato con uno guizzo nell’angolo. La pressione dei lariani cala alla distanza ed il Napoli trova spazi importanti in cui colpire. McTomiany, dopo una bella azione corale, davanti al portiere non centra la porta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Como-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo Notizie correlate Top e Flop: Genoa-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoPartenza disastrosa, Buongiorno svirgola un facile retropassaggio e lancia Vitinha fermato fallosamente da Meret: rigore e vantaggio Genoa. Leggi anche: Top e Flop: Napoli-Roma, il migliore e il peggiore azzurro in campo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Sinigaglia; Pagelle Como-Napoli 0-0, regge il bunker azzurro: De Bruyne è un caso, regalo all'Inter; Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Sinigaglia; Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Sinigaglia. Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del SinigagliaConte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. La partita tra Como e Napoli si ... ilmattino.it VOTI fantacalcio Como-Napoli: Milinkovic-Savic chiude la porta! Bene Baturina, Douvikas e Hojlund non incidonoVoti fantacalcio Como Napoli 35^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it Como e Napoli non si fanno male al 'Sinigaglia', replicando lo stesso risultato dell'andata. - facebook.com facebook VIDEO NM - Como-Napoli, il pullman degli azzurri ha lasciato lo Stadio Sinigaglia x.com