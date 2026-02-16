Top e Flop | Napoli-Roma il migliore e il peggiore azzurro in campo

Parte forte la Roma che trova subito il vantaggio con Malen. Il Napoli prova a rimettersi in partita ma sbatte contro l’ottima organizzazione della squadra di Gasperini. Nel finale di tempo un tiro deviato di Spinazzola rimette il match in parità. Ripresa con la squadra di Conte che mette alle corde i giallorossi. Spinazzola va vicino alla doppietta, ma su un contropiede velenoso la Roma trova un penalty e il vantaggio. I cambi del tecnico partenopeo spostano l’inerzia del match. Alisson Santos suona la carica e con un perfetto destro da fuori area sigla il pareggio. Nel finale Gutierrez ci provacon un sinistro a giro, ma Svilar è attento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le pagelle di Napoli-Roma, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Genoa-Napoli 2-3 pagelle: Conte esulta al 94', Hojlund beffa De Rossi: Buongiorno choc, follia Juan Jesus, McTominay ko; Le pagelle di Genoa-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Ferraris; Top e flop 24ª giornata Serie A: Malen più che bene, Locatelli e Buongiorno croce e delizia, Dimarco straripante.

Top e Flop: Napoli-Roma, il migliore e il peggiore azzurro in campoForzAzzurri.net - Napoli-Roma - Il Napoli impatta al Maradona contro la Roma di Gasperini e tiene a bada le inseguitrici per la zona Champions. PRIMO TEMPO NAPOLI-ROMA ... forzazzurri.net

Le pagelle di Napoli-Roma, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Como, il Napoli di Antonio Conte torna in campo al Maradona contro la Roma di Gasperini. Il match delle 20.45 si è concluso con il risultato ... ilmattino.it

NanoTV. . #Calcio #VoxPopuli - Il giorno dopo #NapoliRoma L'umore dei tifosi e un video di #AntonellaLeardi che ricorda suo figlio #CiroEsposito Paolo Fusco #MauroCielo #SerieA #Tifosi #Calcio #SscNapoli #AntonioConte #AntonellaLeardi #OnTh - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Roma, al termine del match Gilmour con alcuni amici ll’esterno dello Stadio Maradona x.com