Top e Flop | Genoa-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Il Napoli conquista tre punti d’oro a Genova, vincendo 1-0 grazie a un gol nel finale nonostante l’inferiorità numerica. La gara si è accesa negli ultimi minuti, con i partenopei che hanno tenuto duro e portato a casa la vittoria, anche se in modo sofferto. I tifosi azzurri possono sorridere, ma anche riflettere sulle difficoltà incontrate in campo.

Partenza disastrosa, Buongiorno svirgola un facile retropassaggio e lancia Vitinha fermato fallosamente da Meret: rigore e vantaggio Genoa. La reazione azzurra è tutta nel destro di Scott McTominay: sulla prima botta dello scozzese è lesto Hojlund a farsi trovare pronto per un facile tap-in. Fantastico il tracciante da fuori area che non lascia scampo all’estremo difensore genoano per il sorpasso partenopeo. Ripresa con il Napoli in tranquilla gestione del risultato, ma da una palla velenosa persa da Buongiorno la squadra di De Rossi trova il pareggio. I partenopei accusano il colpo e mentre il tecnico azzurro prepara i cambi per provare a vincere la gara, un fallo ingenuo di Juan Jesus lascia la squadra in dieci. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Genoa-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo Approfondimenti su Genoa Napoli Top e Flop: Napoli-Atalanta, il migliore e il peggiore azzurro in campo Top e Flop: Roma-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Le pagelle di Genoa-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Ferraris; Genoa-Napoli 2-3 pagelle: Conte esulta al 94', Hojlund beffa De Rossi: Buongiorno choc, follia Juan Jesus, McTominay ko; Consigli asta riparazione Fantacalcio 2026: top, scommesse e sorprese del calciomercato; Live Genoa-Napoli 1-0, Malinovskyi segna dal dischetto: ma che errore di Buongiorno. Le pagelle di Genoa-Napoli, i voti: i top e i flop del match del FerrarisIl Napoli torna in campo dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina. Questa volta Antonio Conte sfida il Genoa di Daniele De Rossi al Ferraris. La partita si è conclusa con il ... ilmattino.it GENOA-NAPOLI: TOP & FLOPIl Genoa con l'avvento sulla panchina di Daniele De Rossi lo scorso 6 novembre ha ottenuto un deciso cambio di marcia in classifica. ilnapolionline.com Rodríguez contro Conte: “Scelte che sorprendono” Il post partita di Genoa-Napoli si accende anche sul fronte internazionale. José Rodríguez, telecronista della Serie A per DAZN España, affida a X una critica dura sulla gestione della rosa da parte di Antonio facebook Genoa-Napoli, De Rossi: "Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva" #SkySport #SkySerieA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.