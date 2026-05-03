Tonno Callipo trionfo in Sicilia | la corsa ai Play-off resta viva

La squadra di pallavolo in Sicilia ha ottenuto una vittoria importante, mantenendo aperta la possibilità di accedere ai playoff. Durante la partita, l’allenatore ha scelto di schierare alcuni giocatori in modo strategico, e in momenti chiave si sono decise le sorti dei set pari. Un giocatore ha messo a segno 17 punti nonostante fosse influenzato, dimostrando grande determinazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Boiko a segnare 17 punti nonostante l'influenza?. Chi ha deciso i set cruciali nei momenti di parità?. Perché la vittoria in Sicilia cambia gli equilibri per sabato prossimo?. Cosa accadrà tra Corigliano e Bronte per l'ultimo posto Play-off?.? In Breve Boiko segna 17 punti nonostante l'influenza, seguito da Borgesi con 14 punti.. Tonno Callipo registra 13 muri e 16 battute vinte contro i siciliani.. L'efficacia in attacco per Vibo è del 46% con ricezione al 70%.. Sabato prossimo la squadra ospiterà la Sicily Villafranca al PalaValentia.. La Tonno Callipo di coach Lanci ha conquistato un successo per 3-0 a Santa Teresa Riva, mantenendo alta la tensione per i due posti in Play-off che si decideranno sabato prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonno Callipo, trionfo in Sicilia: la corsa ai Play-off resta viva Notizie correlate Tonno Callipo: trionfo netto e terza promozione di fila in Serie A3La Tonno Callipo femminile ha conquistato la promozione in Serie A3 con ben quattro giornate di anticipo, sancendo il terzo successo consecutivo nel... Reggina, vittoria sofferta al Granillo: la corsa ai playoff resta vivaIl campionato si avvia verso il gran finale con una domenica di sport intensa nel cuore del Mezzogiorno, dove i risultati sul campo delineano scenari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Volley, Tonno Callipo Under 19 campione regionale: ora la sfida alle finali nazionali; Risultati Serie D: il Savoia sbanca Palermo ed è primo da solo, pari Nissa. La nuova classifica. La Tonno Callipo vince 3-0 a Santa Teresa e continua la corsa ai Play-offPer la 15esima volta la splendida Tonno Callipo di coach Lanci vince per 3-0, corsara anche a Santa Teresa Riva. Suspence dunque fino alla fine per i due posti per i Play-off: si deciderà infatti tutt ... strettoweb.com Tonno Callipo supera Magione 3-1 e mantiene la vetta: una vittoria di carattereSuperato anche l’ostacolo Magione per la Tonno Callipo, abile a fare fronte alle difficoltà del primo set perso. Da lì in poi ecco ammirare Scacchetti e compagne alquanto volitive, soprattutto nel rib ... strettoweb.com RISULTATO Non si ferma la Tonno Callipo Volley di Serie B! I ragazzi di coach Lanci espugnano anche il palasport di Santa Teresa di Riva e mantengono la prima posizione in Campionato. 3 punti importantissimi per il sogno Play-off quando manca una so - facebook.com facebook Pallavolo B1F GirD - La Tonno Callipo cerca la 12a vittoria interna contro Magione Perugia x.com