Nel pomeriggio di domenica, sul campo del Granillo, si è disputata una partita valida per il campionato. La squadra di casa ha conquistato una vittoria che si può definire combattuta, mantenendo in corsa la possibilità di qualificarsi ai playoff. I risultati ottenuti in questa giornata contribuiscono a definire le posizioni delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza e la qualificazione alle fasi finali del torneo.

Il campionato si avvia verso il gran finale con una domenica di sport intensa nel cuore del Mezzogiorno, dove i risultati sul campo delineano scenari decisivi per le ambizioni di playoff e la salvezza. Mentre la Reggina fatica ma riesce a conquistare tre punti fondamentali al Granillo contro il Paternò, il Sambiase compie un’impresa tattica a Milazzo, la Vigor Lamezia strappa un pareggio in casa contro il Messina e la Vibonese subisce un colpo durissimo in casa propria. L’equilibrio della Reggina e l’ascesa dei contendenti. Al Granillo, la Reggina ha dovuto piegare la resistenza di un Paternò ostico per ottenere un successo per 2-0 che non è stato privo di tensioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina, vittoria sofferta al Granillo: la corsa ai playoff resta viva

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