La squadra femminile di tonno Callipo ha ottenuto la promozione in Serie A3 con quattro giornate di anticipo rispetto al termine della stagione. Questo risultato rappresenta il terzo passaggio consecutivo di categoria per il club, che continua il suo percorso di crescita nel campionato nazionale. La conquista è stata ufficializzata prima del previsto, lasciando intuire un andamento positivo durante tutto il torneo.

La Tonno Callipo femminile ha conquistato la promozione in Serie A3 con ben quattro giornate di anticipo, sancendo il terzo successo consecutivo nel percorso di crescita del club. La vittoria è arrivata ieri, 12 aprile 2026, grazie a un netto trionfo per 3-0 contro la Futura Teramo, che ha permesso alle ragazze di distanziarsi di 13 punti dalle pugliesi di Bisceglie, le quali non hanno raccolto punti a causa della sconfitta subita a Modica. Con questa prestazione, il gruppo giallorosso si trova ora a 58 punti, pareggiando il punteggio con l’Oplonti ma mantenendo il vantaggio grazie al maggior numero di successi ottenuti. Un dominio statistico senza precedenti nella storia del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tonno Callipo: trionfo netto e terza promozione di fila in Serie A3

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