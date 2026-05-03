Tomori che disastro | espulso per doppio giallo Milan in 10 dal 24' contro il Sassuolo

Durante la partita contro il Sassuolo, un giocatore del Milan è stato espulso al 24' del primo tempo per aver ricevuto un secondo cartellino giallo, lasciando la squadra in dieci uomini. Questa è la quarta volta in sei stagioni che un suo espulsione si verifica con la maglia rossonera. La partita si è svolta al Mapei Stadium, con il Milan costretto a giocare in inferiorità numerica per tutta la restante parte del primo tempo.

Due cartellini gialli in 24 minuti: Fikayo Tomori ha vissuto un pomeriggio del tutto da dimenticare al Mapei Stadium. In una partita chiave per la rincorsa del Milan alla Champions League, l'inglese ha lasciato la squadra in inferiorità numerica appena dopo la metà della prima frazione per due falli ingenui ed evitabili che gli sono costati altrettante ammonizioni. Entrambi a metà campo e per cercare di fermare avversari più veloci di lui: nel primo caso Thorstvedt (dopo 9'), nel secondo Laurienté. Neroverdi bravi ad attaccare gli spazi complice la pressione alta dei rossoneri, ma Tomori in chiara difficoltà quando si è alzato per pressare ed è stato chiamato a recuperare.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, Milan in 10 dal 24' contro il Sassuolo Notizie correlate Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, il difensore lascia il Milan in 10 dal 24'Due cartellini gialli in 24 minuti: Fikayo Tomori ha vissuto un pomeriggio del tutto da dimenticare al Mapei Stadium. Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: espulso Tomori! | LIVE NewsPavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan.