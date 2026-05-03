Sassuolo-Milan di Serie A 1-0 | espulso Tomori! | LIVE News

Alle 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, si gioca Sassuolo-Milan, incontro valido per la 35ª giornata di Serie A. Durante la gara, un giocatore del Milan è stato espulso. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre in campo per ottenere i tre punti. La cronaca in tempo reale seguirà gli sviluppi dell'incontro.

Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Milan, acqua da tutte le parti. Errore clamorosa di Tomori che, già ammonito precedentemente, si prende il secondo giallo per fallo 'stupido' su Laurientè Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Tare a 'DAZN'. Tutti in sintonia al Milan? "Sicuramente si, assolutamente si" Jashari parla così di Modric a 'DAZN': "Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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