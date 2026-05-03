Tomori che disastro | espulso per doppio giallo il difensore lascia il Milan in 10 dal 24'

Durante la partita al Mapei Stadium, il difensore è stato espulso per doppio cartellino giallo e il Milan è rimasto in dieci uomini a partire dal minuto 24. Questa è la quarta espulsione in sei stagioni con la maglia rossonera per lo stesso giocatore. La situazione ha influenzato il corso dell'incontro, con la squadra costretta a giocare in inferiorità numerica per il resto del primo tempo.

Due cartellini gialli in 24 minuti: Fikayo Tomori ha vissuto un pomeriggio del tutto da dimenticare al Mapei Stadium. In una partita chiave per la rincorsa del Milan alla Champions League, l'inglese ha lasciato la squadra in inferiorità numerica appena dopo la metà della prima frazione per due falli ingenui ed evitabili che gli sono costati altrettante ammonizioni. Entrambi per cercare di fermare avversari più veloci di lui: nel primo caso Thorstvedt (dopo 9'), nel secondo Laurienté. Neroverdi bravi ad attaccare gli spazi complice la pressione alta dei rossoneri, ma Tomori in chiara difficoltà quando si è alzato per pressare ed è stato chiamato a recuperare.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tomori, che disastro: espulso per doppio giallo, il difensore lascia il Milan in 10 dal 24' Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: espulso Tomori! | LIVE NewsPavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri resta in dieci uomini contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A...