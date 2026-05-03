Sassuolo-Milan 1-0 | rossoneri in dieci espulso Tomori | Serie A News

Nel match tra Sassuolo e Milan, il risultato si è deciso con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Al 24’ minuto, il difensore del Milan è stato espulso dopo aver ricevuto due cartellini gialli. La squadra ospite si è trovata così in dieci uomini per buona parte del secondo tempo, influenzando la dinamica della partita. L’arbitro ha preso questa decisione dopo un intervento considerato falloso.

Il Milan di Massimiliano Allegri resta in dieci uomini contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Al 24' infatti Fikayo Tomori, già ammonito, stende Armand Laurienté da dietro e rimedia il secondo cartellino giallo. Espulsione e Diavolo in inferiorità numerica per quasi 70 minuti sul campo dei neroverdi. Una vera e propria montagna da scalare, ora, per il Milan, che è già sotto di un gol per via della rete realizzata da Domenico Berardi dopo appena 5' di gioco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A News Pisa-Milan 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: espulso Tomori! | LIVE NewsAlle 15:00, al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE... Pisa-Milan di Serie A 1-2: espulso Rabiot | LIVE NewsGOOOL DEL MILAAAN! Ricci con un passaggio filtrante in area passa palla a Luka Modric che porta in vantaggio i rossoneri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Tabellino partita Sassuolo vs Milan; Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche. Serie A, Sassuolo-Milan (1-0): follia di Tomori, secondo giallo da ammonito. Rossoneri in dieci26' Pavlovic salva miracolosamente su Thorsvedt, solo davanti a Maignan. Naufraga il Milan 24' Espulso Tomori. Ingenuità clamorosa del difensore rossonero che, ... milannews.it Sassuolo-Milan, il risultato LIVENovità in attacco per Allegri, che sceglie Nkunku (e non Pulisic) accanto a Leao. Out l'indisponibile Modric sostituito da Jashari, dentro anche Estupinan al posto di Bartesaghi. Grosso ritrova Berard ... sport.sky.it SASSUOLO IN VANTAGGIO SUL MILAN - facebook.com facebook Serie A, in campo Sassuolo-Milan DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com