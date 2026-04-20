Durante il Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno condiviso un rapporto che ha attirato l'attenzione dei telespettatori. Franchi ha compiuto un gesto che non è passato inosservato, mantenendo vivo il ricordo di Minghetti. Entrambi hanno partecipato al reality, dove si sono conosciuti e hanno sviluppato un legame sentimentale. La loro presenza ha suscitato discussioni tra il pubblico e i media.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024 dove si sono conosciuti e innamorati. Da circa un mese, i due hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore, non essendo riusciti a superare una grave crisi. In queste ore, la dottoressa romana è finita al centro del gossip per un avvicinamento con Stefano Tediosi, un ex gieffino che aveva partecipato con lei al Grande fratello. Un avvicinamento che non sembra aver lasciato indifferente Tommaso Franchi. Proprio l'idraulico senese ha compiuto un gesto che non è passato inosservato ai fans. In particolare, l'uomo ha commentato un post di una fanpage di lui e di Mariavittoria Minghetti, che incoraggia loro a superare il momento difficile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tommaso Franchi pensa ancora a Mariavittoria Minghetti: il gesto che non è passato inosservato

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