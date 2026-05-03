A Angri, un uomo è stato vittima di un episodio grave che ha coinvolto l’amputazione di parti del suo corpo. La vicenda si è svolta in circostanze che hanno destato immediatamente attenzione, portando le autorità a intervenire prontamente. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi alla base di questo gesto estremo e sui rapporti tra le persone coinvolte. La comunità locale si trova a fare i conti con quanto accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un episodio di gelosia, sopraffazione e violenza estrema ha scosso la comunità di Angri, un comune situato nel cuore dell’Agro Nocerino Sarnese. Il primo maggio, una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, ha narcotizzato il convivente 41enne, anch’egli bangladese, e ha compiuto un gesto terribile: lo ha evirato con un coltello da cucina mentre dormiva. L uomo, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ha subito un intervento chirurgico delicato per tentare di risolvere le gravissime lesioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Titolo: “Uomo evirato ad Angri: il drammatico movente dietro il gesto estremo”

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