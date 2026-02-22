Tiro con l’arco l’Italia domina i Campionati Europei indoor | i risultati

L’Italia ha ottenuto un successo importante ai Campionati Europei indoor di tiro con l’arco, grazie alla vittoria di numerosi atleti. La forte preparazione e la determinazione dei tiratori italiani hanno portato a conquistare 21 medaglie, posizionando il paese in testa alla classifica. La competizione si è svolta in un palazzetto nel nord Italia, dove gli atleti hanno mostrato grande precisione e concentrazione. La gara ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

È una grande Italia, anche al di fuori delle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli Azzurri vincono il medagliere per Nazioni agli Europei Indoor di Plovdiv in Bulgaria, con un grande bottino da 21 medaglie totali, precisamente 11 ori, 4 argenti, 6 bronzi. Il distacco è stato addirittura di più del doppio rispetto alla seconda, la Turchia, che si è fermata a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Pensate che terza si è piazzata l’Ucraina con 3 ori, 1 argento e 5 bronzi. Già negli scorsi giorni, si era capito qual era l’andamento grazie ai 12 podi nelle competizioni a squadre, ma poi sono arrivate altre 9 medaglie individuali. 🔗 Leggi su Sportface.it

Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereL’Italia si distingue ai Campionati Europei indoor di tiro con l’arco, grazie a 11 medaglie conquistate, confermando la sua supremazia nel medagliere.

Tiro con l’arco, gli iscritti dell’Italia per la Coppa del Mondo Indoor di Nimes: tanti azzurri in Francia, fra loro Nespoli e BorsaniL’Italia si prepara alla quinta tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco, in programma a Nimes dal 16 al 18 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scattano gli Europei Indoor, programma e diretta streaming; Il fascino del tiro con l’arco, arcieri eredi del Torrione VIDEO; Tiro con l’arco: brianzoli a medaglia, in attesa degli Italiani indoor; Europei Indoor di tiro con l’arco, un’altra medaglia per Eleonora Lai.

Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereVa in archivio una settimana trionfale a Plovdiv per il tiro con l'arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo con ampio margine ... oasport.it

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO Campionati Europei IndoorL’Italia è sempre più protagonista agli Europei Indoor di Plovdiv (BUL), nel giorno delle finali a squadre gli azzurri vincono 6 ori e 2 argenti. Il metallo più prezioso va al collo dei mixed team com ... politicamentecorretto.com

Campionati Europei Indoor di TIRO CON L'ARCO - Plovdiv (BUL) - Matteo Borsani conquista la medaglia d'argento nella specialità arco olimpico a squadre maschile! x.com

Campionati Europei Indoor di TIRO CON L'ARCO - Plovdiv (BUL) - Matteo Borsani conquista la medaglia d'argento nella specialità arco olimpico a squadre maschile! - facebook.com facebook