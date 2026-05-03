Tigotà punta sulla crescita | oltre 150 nuovi posti di lavoro in Italia

Tigotà annuncia l'apertura di oltre 150 nuovi negozi in Italia entro il 2026, creando numerosi posti di lavoro. Le nuove aperture interesseranno diverse città italiane, senza specificare quali. La catena di cosmetici e prodotti per la cura della persona sta cercando personale con competenze tecniche e amministrative da inserire presso la sede centrale. La strategia punta a rafforzare la presenza sul territorio e a incrementare l’organico.

? Cosa scoprirai Quali città ospiteranno i nuovi punti vendita nel 2026?. Chi sono i profili tecnici e amministrativi ricercati dalla sede centrale?. Come cambierà l'esperienza d'acquisto con le nuove figure beauty consultant?. Dove è possibile inviare il curriculum per queste nuove assunzioni?.? In Breve Oltre 800 punti vendita gestiti dal Gruppo Gottardo in tutta Italia.. Nuove aperture nel 2026 previste a Torino, Imola, Milano, Caserta e Modena.. Ricerca profili tecnici, HR e beauty consultant per la sede di Padova.. Piano di assunzioni coinvolge 15 regioni tra cui Lombardia, Veneto e Sicilia..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tigotà punta sulla crescita: oltre 150 nuovi posti di lavoro in Italia Notizie correlate Medi-Market cresce in Italia: oltre 70 nuovi posti di lavoro a maggio? Cosa scoprirai Dove si concentreranno le nuove assunzioni tra Lombardia e Veneto? Quali profili tecnici cercano gli uffici centrali di Milano? Come... Merlata Bloom, nuovo Recruiting Day: oltre 150 posti di lavoro disponibili. Come candidarsiUn’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera rimettersi in gioco nel mercato del lavoro milanese.