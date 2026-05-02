A maggio, Medi-Market ha annunciato la creazione di oltre 70 nuovi posti di lavoro in Italia. Le assunzioni si concentrano principalmente tra Lombardia e Veneto, con nuove opportunità sia per figure tecniche che per altre figure professionali. Gli uffici centrali di Milano sono alla ricerca di professionisti con competenze specifiche, anche in ambito tecnico, per supportare la crescita dell’azienda nel territorio.

? Cosa scoprirai Dove si concentreranno le nuove assunzioni tra Lombardia e Veneto?. Quali profili tecnici cercano gli uffici centrali di Milano?. Come cambiano i contratti per i farmacisti e gli addetti vendita?. Chi può candidarsi tramite gli stage retribuiti del gruppo?.? In Breve Nuova apertura prevista a Mestre il 28 maggio 2026.. Assunzioni concentrate in Lombardia, Piemonte, Veneto e altre regioni del Nord.. Ricerca profili tecnici a Milano come business controller e stock controller.. Offerte per addetti vendita includono stage retribuiti e contratti part-time..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medi-Market cresce in Italia: oltre 70 nuovi posti di lavoro a maggio

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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