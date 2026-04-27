A pochi giorni dalla partenza per Vienna, dove rappresenterà l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci si è raccontato nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo sta vivendo un momento di grazia che definisce quasi «miracoloso», frutto di una lunghissima attesa e di una determinazione fuori dal comune. «Canto per tutti quelli che come me hanno sempre perseverato nei sogni», ha dichiarato l’artista, dedicando il suo successo sia a chi ce l’ha fatta, sia a chi sta ancora lottando per trovare il proprio spazio. Per Sal Da Vinci, la vittoria è il riconoscimento di un percorso fatto di sacrifici e di una fede incrollabile nelle proprie capacità.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante partenopeo apre il suo cuore a "Domenica In": dal successo di Sanremo alla sfida dell'Eurovision, fino al messaggio fortissimo dedicato ai genitori e all'educazione dei figli

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