Office air | come salvare la pelle dall’aria secca dell’ufficio

Office air causa secchezza della pelle e capelli sfibrati. La scarsa umidità negli ambienti lavorativi, soprattutto con i riscaldamenti accesi, agisce come un vento secco che rovina l’aspetto. Molti professionisti notano arrossamenti e fastidi dopo alcune ore passate davanti al computer. Per proteggersi, alcune persone usano umidificatori o portano con sé spray idratanti. Così, riescono a mantenere pelle e capelli più sani anche nelle lunghe giornate in ufficio. La soluzione più semplice si trova in alcuni accorgimenti pratici.

Immagina la scena: arrivi in ufficio al mattino con la pelle impeccabile, base uniforme, capelli perfetti come usciti da una pubblicità di skincare coreana o giapponese. Tre ore dopo, il disastro: la pelle tira, è lucida in alcuni punti, il fondotinta si è separato e i brufoletti appaiono dal nulla. Non stai impazzendo: è colpa dell’office air, l’aria dell’ufficio che mette a dura prova la pelle senza che tu faccia nulla. Fortunatamente, non tutto è perduto: esistono strategie per contrastare questo fenomeno e mantenere il viso fresco e idratato per tutta la giornata. Il termine office air nasce su TikTok, il social che più di tutti riesce a raccontare in modo creativo i piccoli drammi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Billipop.com

