Office air | come salvare la pelle dall’aria secca dell’ufficio

Da billipop.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Office air causa secchezza della pelle e capelli sfibrati. La scarsa umidità negli ambienti lavorativi, soprattutto con i riscaldamenti accesi, agisce come un vento secco che rovina l’aspetto. Molti professionisti notano arrossamenti e fastidi dopo alcune ore passate davanti al computer. Per proteggersi, alcune persone usano umidificatori o portano con sé spray idratanti. Così, riescono a mantenere pelle e capelli più sani anche nelle lunghe giornate in ufficio. La soluzione più semplice si trova in alcuni accorgimenti pratici.

Immagina la scena: arrivi in ufficio al mattino con la pelle impeccabile, base uniforme, capelli perfetti come usciti da una pubblicità di skincare coreana o giapponese. Tre ore dopo, il disastro: la pelle tira, è lucida in alcuni punti, il fondotinta si è separato e i brufoletti appaiono dal nulla. Non stai impazzendo: è colpa dell’office air, l’aria dell’ufficio che mette a dura prova la pelle senza che tu faccia nulla. Fortunatamente, non tutto è perduto: esistono strategie per contrastare questo fenomeno e mantenere il viso fresco e idratato per tutta la giornata. Il termine office air nasce su TikTok, il social che più di tutti riesce a raccontare in modo creativo i piccoli drammi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Billipop.com

office air come salvare la pelle dall8217aria secca dell8217ufficio
© Billipop.com - Office air: come salvare la pelle dall’aria secca dell’ufficio

"Quel giorno d'inverno", un amore nato nel back office dell'ufficio postale: la storia di Mary e FilippoIl loro incontro, avvenuto nel back office di un ufficio postale, ha dato il via a una storia d’amore tra Mary e Filippo.

Polizia: il nuovo front office dell'Ufficio immigrazione con 6 nuovi sportelliQuesta mattina a La Spezia è stato aperto il nuovo front office dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Ignoraron El Funeral, Pero Corrieron por La Herencia Millonaria

Video Ignoraron El Funeral, Pero Corrieron por La Herencia Millonaria
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I migliori 8 servizi di Cloud storage del 2026; Miglior computer: guida all’acquisto (febbraio 2026).