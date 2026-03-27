Nella città di Torre Annunziata, un'auto è stata trovata contenente un arsenale di armi da guerra, tra cui mitragliatrici, fucili e pistole. Durante le operazioni di perquisizione, sono stati arrestati un uomo e una donna. Le armi sono state sequestrate e l’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti e motivazioni.

Mitragliatrici, fucili e pistole, l’arsenale in una fiat panda. Torre Annunziata. Mitragliatrici, fucili e pistole oltre a circa 300 cartucce sono stati trovati dai Carabinieri in una fiat panda che percorreva via Andolfi a Torre Annunziata e che era guidata da un uomo di 42 anni del centro storico di Napoli ed una donna di Giugliano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Un vero e proprio arsenale di guerra: – 1 fucile monocanna cal. 12, marca “baikal”; – 1 pistola mitragliatrice “mp40” calibro 9, un’arma da guerra tedesca della seconda guerra mondiale, completa di caricatore; – 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca “jaker” mod. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Scoperto arsenale da guerra a Torre Annuziata, arrestati un uomo ed una donna

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