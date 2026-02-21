CFiorentino nell’ultimo consiglio comunale approvate all’unanimità tre mozioni

Durante l’ultimo consiglio comunale, C. Fiorentino ha presentato tre mozioni che sono state approvate all’unanimità dai consiglieri. Le proposte riguardano interventi sulla viabilità e il miglioramento dei servizi pubblici, con un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini. La discussione si è concentrata sui dettagli pratici e sui tempi di realizzazione. Le mozioni sono state accolte senza opposizioni e passeranno ora alla fase attuativa.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Nell’ultimo consiglio comunale sono state approvate all’unanimità tre mozioni. La XIIª edizione del Premio Letterario Santucce Storm Festival, il conferimento della cittadinanza onoraria a Renato Galletti e la proposta di attivazione di un desk di presenziamento e di assistenza all’utenza alla stazione ferroviaria castiglionese con funzione esclusiva di supporto e orientamento, senza attività di vendita né movimentazione di denaro. Il consiglio comunale approva all’unanimità tre mozioni. Si tratta della XIIª edizione del Premio Letterario Santucce Storm Festival, che ha visto la nomina dei tre membri della giuria designati dai Gruppi Consiliari, Simonetta Ciappi, Giulia Bennati, e Paolo Domenichelli che entrano a far parte della giuria dell’edizione 2026, del conferimento della cittadinanza onoraria a Renato Galletti, che nonostante i successi professionali non ha mai dimenticato la sua Città Natale partecipando ai progetti restauro della Chiesa della Collegiata, un affresco e due dipinti, e della proposta di attivazione di un desk di presenziamento e di assistenza all’utenza alla stazione ferroviaria castiglionese con funzione esclusiva di supporto e orientamento, senza attività di vendita né movimentazione di denaro.🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Consiglio comunale, via libera a variazione di bilancio e cinque mozioni

Consiglio comunale approva regolamento asili nido privati: variazioni di bilancio e mozioniIl Consiglio comunale ha approvato il regolamento sugli asili nido privati, causando reazioni tra i genitori e gli operatori del settore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.