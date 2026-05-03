Un giocatore francese ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria in una partita di campionato contro il Parma. Durante l'incontro, ha dichiarato che la squadra si vuole bene e ha elogiato un compagno di squadra, definendolo il migliore al mondo. Inoltre, ha fatto un commento sugli occhiali da sole che indossa, senza entrare in dettagli specifici. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione in classifica della squadra.

"Duro destino è l’avere un destino". Così scriveva Italo Calvino raccontando l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, e chissà come Marcus Thuram interpreterebbe la citazione. Perché come spesso accade lo stesso destino si è divertito a scherzare, decretando l’aritmetico scudetto dell’Inter grazie al gol di Tikus contro il Parma. Squadra che, in fondo, avrà sempre un posto speciale nel cuore del francese. Non solo perché nato proprio lì mentre papà Lilian incantava, ma pure per la memoria storica dell’attaccante nerazzurro che i primi calci al pallone li ha dati proprio al Tardini, bambino, al termine di ogni partita del padre. Il secondo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram: "Questa squadra si ama. Barella? Il migliore al mondo. E sugli occhiali da sole..."

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