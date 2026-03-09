occhiali da sole ovali donna 2026 14 modelli che si portano in primavera

Per la primavera 2026, vengono proposti 14 modelli di occhiali da sole ovali femminili caratterizzati da linee allungate e sinuose. Questi accessori si distinguono per il design elegante e versatile, pensato per accompagnare diversi stili. La collezione include forme che si adattano a diverse preferenze di moda, offrendo opzioni che si portano facilmente durante la stagione.

Dopo aver dominato le sfilate primaverili, gli oval sunglasses sono diventati protagonisti anche dello street style. Qui li abbiamo visti dialogare con i capisaldi del guardaroba femminile: giacche di pelle, blazer oversize, jeans a gamba dritta e stivaletti in pelle, tra richiami anni Novanta e silhouette contemporanee. Capaci di elevare anche gli abbinamenti più essenziali, gli occhiali da sole ovali si confermano il dettaglio chiave su cui puntare, in vista della bella stagione ma anche oltre. Se vi state chiedendo a chi stanno bene gli occhiali da sole ovali, sappiate che la risposta è piuttosto incoraggiante: grazie alla montatura morbida e sinuosa, che incornicia lo sguardo senza indurire i tratti, si adattano con naturalezza a diverse forme del viso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

