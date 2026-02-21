Thuram a DAZN | Siamo molto arrabbiati questa non è una prestazione da Juve Dobbiamo reagire da squadra
Thuram afferma che la Juventus si sente frustrata dopo la partita di ieri, perché la squadra non ha dato il massimo. La causa principale è stata una prima frazione sotto le aspettative, che ha compromesso il risultato. Thuram sottolinea che i giocatori devono riprendersi e mostrare più determinazione nelle prossime sfide. La squadra si concentra ora sulla reazione, cercando di correggere gli errori commessi durante l’incontro. L’obiettivo è tornare a giocare con più intensità.
Thuram a DAZN: «Siamo molto arrabbiati, questa non è una prestazione da Juve». Le parole del centrocampista francese dopo il ko col Como. Thuram è intervenuto a DAZN dopo Juve-Como. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISULTATO NEGATIVO – « Sappiamo che dobbiamo fare meglio come squadra, oggi non abbiamo fatto una buona partita contro un Como che comunque gioca bene a calcio » PRESTAZIONE – « È vero che normalmente giochiamo molto meglio ed è per questo che siamo molto arrabbiati. Non è una prestazione da Juve, a volte è così. È difficile da spiegare però siamo molto arrabbiati » CORSA CHAMPIONS – « Abbiamo preso questo gol ma siamo una squadra e dobbiamo reagire da squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Sarri post Juve Lazio: «Questa è una squadra che da 8 mesi lavora in difficoltà di natura enorme. Si può dire che siamo scarsi ma non che non abbiamo un carattere e una morale forte»Dopo la sconfitta contro la Juventus, Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa e non nasconde le difficoltà della sua squadra.
