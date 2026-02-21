Thuram a DAZN | Siamo molto arrabbiati questa non è una prestazione da Juve Dobbiamo reagire da squadra

Da juventusnews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram afferma che la Juventus si sente frustrata dopo la partita di ieri, perché la squadra non ha dato il massimo. La causa principale è stata una prima frazione sotto le aspettative, che ha compromesso il risultato. Thuram sottolinea che i giocatori devono riprendersi e mostrare più determinazione nelle prossime sfide. La squadra si concentra ora sulla reazione, cercando di correggere gli errori commessi durante l’incontro. L’obiettivo è tornare a giocare con più intensità.

Thuram a DAZN: «Siamo molto arrabbiati, questa non è una prestazione da Juve». Le parole del centrocampista francese dopo il ko col Como. Thuram è intervenuto a DAZN dopo Juve-Como. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISULTATO NEGATIVO – « Sappiamo che dobbiamo fare meglio come squadra, oggi non abbiamo fatto una buona partita contro un Como che comunque gioca bene a calcio » PRESTAZIONE – « È vero che normalmente giochiamo molto meglio ed è per questo che siamo molto arrabbiati. Non è una prestazione da Juve, a volte è così. È difficile da spiegare però siamo molto arrabbiati » CORSA CHAMPIONS – « Abbiamo preso questo gol ma siamo una squadra e dobbiamo reagire da squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

