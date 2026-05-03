Thuram padre alla Continassa nel giorno di Juve Verona | i tifosi lo prendono d’assalto – VIDEO

Durante la giornata di Juventus-Verona, il padre di Thuram si trovava alla Continassa, il centro sportivo della squadra. Numerosi tifosi si sono avvicinati per scattare foto e chiedere autografi, creando un clima di grande entusiasmo. Il momento ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno circondato la persona in questione. La scena è stata documentata da alcuni video condivisi sui social network.

di Marco Baridon Thuram padre alla Continassa nel giorno di Juve Verona: i tifosi lo prendono d’assalto. L’ex difensore disponibile per foto e autografi. (inviato al JTC della Continassa) – Mattinata di grandi ricordi e visite speciali alla Continassa, dove l’ex colonna bianconera Lilian Thuram ha fatto ritorno per far visita alla squadra. La presenza dell’ex difensore francese ha acceso l’entusiasmo dei tifosi juventini presenti all’esterno del centro sportivo: Lilian, con la consueta classe, si è concesso a lungo per scattare foto e firmare autografi, confermando il legame indissolubile con i colori della “Vecchia Signora”. Ultimissime...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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