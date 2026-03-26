Thuram il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno | cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEO

Oggi alla Continassa si è verificato un episodio legato alla Juventus nel giorno del compleanno di Thuram. Sul campo sono state mostrate alcune azioni e comportamenti che hanno attirato l’attenzione, accompagnate dalla diffusione di un video che documenta quanto accaduto. L’evento ha coinvolto i protagonisti della squadra durante le attività quotidiane, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Thuram, il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno: cosa è successo oggi alla Continassa. Vediamo il video. La Juve ha celebrato oggi una ricorrenza speciale all’interno del proprio centro sportivo. Come mostrato da un video pubblicato dal club su X, il gruppo si è stretto attorno a Khéphren Thuram.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! In occasione del suo compleanno, il calciatore ha ricevuto l’affetto unanime della squadra, confermando l’ottimo clima che si respira nello spogliatoio bianconero. Tanti compagni hanno voluto augurare buon compleanno al francese, partecipando a un momento di condivisione catturato dalle telecamere social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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