L’ex calciatore ha commentato la vittoria dello scudetto di questa sera, attribuendola alla prestazione della squadra e ai suoi protagonisti. Durante un’intervista trasmessa su DAZN, ha elogiato il capitano, definendolo il miglior giocatore italiano, e ha sottolineato come la voglia di restare uniti abbia contribuito al successo. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza del gruppo e sulla determinazione dimostrata in questa stagione.

di Alberto Petrosilli Thuram ha analizzato a DAZN la vittoria dello scudetto dopo i tre punti conquistati questa sera contro il Parma: le sue dichiarazioni. Marcus Thuram è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il traguardo raggiunto e omaggiare i compagni. Le dichiarazioni del francese dopo la vittoria dello scudetto: PAROLE – « Barella non è mai stato in discussione, è uno dei migliori calciatori al mondo, uno che sa fare tantissime cose, ha aiutato l’Italia e l’Inter. Per me è il migliore giocatore italiano, non capivo quando veniva messo in discussione, ma anche i più grandi al mondo sono stati messi in discussione. Lui ha dato tutto, in campo e fuori, è anche il nostro capitano e questa vittoria è anche per lui.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a DAZN: «Barella è il miglior giocatore italiano e un grande capitano. Segreto? La voglia di stare insieme»

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