Il centrocampista della squadra di calcio celebra il ventunesimo titolo di campione nazionale, conquistato con tre partite di anticipo. In una dichiarazione pubblica, ha sottolineato che la vittoria rappresenta sempre stato un obiettivo e ha evidenziato la costanza della voglia di giocare e di rimanere uniti. La squadra ha raggiunto il successo dopo una stagione caratterizzata da impegno e determinazione.

"Come abbiamo sempre detto questo era il nostro obiettivo, oggi ci godiamo questa giornata". Nicolò Barella è il primo calciatore dell'Inter a parlare dopo la vittoria per 2-0 sul Parma, che consegna matematicamente il 21esimo scudetto ai nerazzurri. "Non è stato facile, ma dobbiamo godercela perché questo è un grande traguardo - prosegue il centrocampista nerazzurro -. Questi sono il calcio e la vita: si attraversano momenti più difficili, ma non bisogna mai mollare e sempre rialzarsi. La stagione dell'anno scorso è l'esempio: siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni, ma non abbiamo vinto nulla. Ringrazio questi ragazzi, che mi hanno sempre aiutato e hanno sempre avuto una buona una parola per me".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barella: "Lo scudetto è sempre stato l'obiettivo. Non abbiamo mai perso la voglia di stare insieme"

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