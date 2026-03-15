Voglia di stare insieme Ritrovi e passioni

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una forte voglia di ritrovarsi e condividere momenti tra amici, siano di lunga data o appena incontrati, uniti dalla passione per attività e interessi comuni. Le occasioni di incontro si moltiplicano, creando spazi dove si rafforzano legami e si condividono esperienze. Le persone cercano occasioni per stare insieme, alimentando relazioni che si sviluppano attraverso passioni condivise.

Tanta voglia di stare insieme e consolidare amicizie, siano di vecchia data oppure nuove, nate sotto il segno di passioni comuni. Si sono ritrovati dopo quarant’anni con la stessa complicità di sempre, i ‘ragazzi’ della via Balducci: un tempo bambini e adolescenti che animavano la strada con giochi, risate e sogni condivisi, oggi adulti con famiglie e percorsi diversi alle spalle, hanno deciso di rivedersi per riscoprire quel legame nato tra i cortili e i marciapiedi del quartiere. Trentacinque anni dopo l’estate della maturità, si sono trovati anche gli studenti della 5ª A indirizzo Meccanica dell’Itis Marconi per una serata che ha coinvolto 19 dei 22 ex compagni di classe, fra vecchi ricordi tra i banchi, aneddoti dei bei tempi e convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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