Thorstvedt ruba palla a Jashari Berardi segna | proteste in Sassuolo-Milan

Durante la partita tra Sassuolo e Milan, disputata domenica 3 maggio, si sono verificati diversi momenti controversi. In particolare, un episodio ha coinvolto un giocatore dei neroverdi che ha recuperato la palla a un avversario e ha poi portato al gol di un attaccante ospite. La partita, valida per la 35esima giornata di Serie A, ha suscitato proteste e polemiche tra le due squadre e nel pubblico presente.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, i neroverdi hanno ospitano la squadra di Allegri nella 35esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da episodi arbitrale. I rossoneri hanno infatti protestato in modo veemente sul gol di Berardi, arrivato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e arrivato dopo un contatto tra Thorstvedt e Jashari, giudicato irregolare dai rossoneri ma su cui l'arbitro Maresca ha lasciato correre. Sul finale di parziale invece ecco l'espulsione, per doppia ammonizione, di Tomori. Succede tutto al 5'. Jashari controlla male un pallone a centrocampo e favorisce l'intervento di Thorstvedt, che va a contrasto e usa il corpo per portargli via il possesso, facendo partire il contropiede del Sassuolo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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