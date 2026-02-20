Diretta gol Serie A LIVE | Sassuolo Verona 2-0 Berardi sbaglia il rigore ma segna sulla ribattuta

Il Sassuolo ha battuto il Verona 2-0 in una partita della 26esima giornata di Serie A. Berardi ha sbagliato un rigore, ma ha poi segnato sulla ribattuta, portando i neroverdi in vantaggio. La partita si è giocata in un clima combattivo, con entrambe le squadre che hanno tentato di imporre il ritmo. La sfida ha visto anche alcune occasioni da gol, ma il risultato si è consolidato nel secondo tempo. La cronaca in diretta si può seguire online.

