Il 3 maggio 2026, a Reggio Emilia, si svolge la sfida tra Sassuolo e Milan, con alcune novità nelle formazioni. Tra i neroverdi torna in campo Berardi, mentre Jashari prende il posto di Modric nel reparto centrale. Dopo il pareggio tra Napoli e Como, il Milan si prepara a scendere in campo per la partita, con alcune modifiche tattiche rispetto alle precedenti uscite.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 – Dopo il pari tra Napoli e Como, il Milan è pronto a scendere in campo quest’oggi alle 15 (match in esclusiva e in streaming su DAZN) per affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium - che evoca dolci ricordi nei tifosi rossoneri, che a Reggio Emilia festeggiarono lo scudetto del 2022 - con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti fondamentali per la partecipazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte c’è un Sassuolo che invece non ha più molto da chiedere alla classifica ma vuole ripetere la grande gara dell’andata e non è disposto a fare da sparring partner dei rossoneri, come spiegato anche dal tecnico neroverdi Fabio Grosso alla vigilia: “Le motivazioni non mancano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, Sassuolo-Milan: tra i neroverdi torna Berardi. Jashari al posto di Modric

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