Il capolavoro di Martin Scorsese stasera in prima serata su Rai 5, il retroscena sulla presenza 'casuale' di Steven Spielberg sul set. Una domenica sera all'insegna della strabiliante energia di Martin Scorsese. Oggi 3 maggio la prima serata di Rai 5 ci regala il ritorno di The Wolf of Wall Street, strabiliante parabola sulle conseguenze del successo e dell'autodistruzione nel mondo di squali dell'alta finanza. Il film interpretato da Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Margot Robbie e Jonah Hill vede Scorsese affrontare un'altra vicenda drammatica con il tradizionale humor caustico che lo contraddistingue. Ma non è solo la sua la mano che si può apprezzare nel film.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Wolf of Wall Street e la scena diretta da Steven Spielberg: "Volevo solo fare un saluto"

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