The Wolf of Wall Street | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21,20 su Rai 3 viene trasmesso il film del 2013 diretto da Martin Scorsese, intitolato The Wolf of Wall Street. Il film è basato su una storia vera e racconta le vicende di un broker che si dedica a pratiche finanziarie controverse. La pellicola vede nel cast attori noti e si concentra su un periodo di attività intense nel mondo della finanza.

The Wolf of Wall Street: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese. La pellicola, adattamento cinematografico dell'autobiografia Il lupo di Wall Street pubblicata negli Stati Uniti nel settembre 2007 e in Italia nel gennaio 2014, narra l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese interpretato da Leonardo DiCaprio alla sua quinta collaborazione con Scorsese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Manhattan, 1987: Jordan Belfort inizia la sua carriera come apprendista broker a Wall Street, sotto la guida dell'eccentrico Mark Hanna, che lo introduce a uno stile di vita sregolato, basato sul sesso e sull'assunzione di droghe di qualsiasi tipo.