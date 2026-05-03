Due uomini armati hanno fatto irruzione in un pub di Matino durante il ponte, minacciando i clienti e portando via denaro e oggetti di valore. Dopo aver compiuto la rapina, i due sono riusciti a scappare rapidamente a bordo di un veicolo, lasciando dietro di sé il locale sconvolto. Un terzo uomo, rimasto in auto, era in attesa durante l’intera operazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i rapinatori a fuggire così velocemente?. Chi era il terzo complice rimasto in attesa nell'auto?. Dove si sono diretti i malviventi dopo la fuga sulla provinciale?. Cosa mostrano le telecamere del locale riguardo ai volti dei rapinatori?.? In Breve I rapinatori sono fuggiti su una Fiat Punto verso la provinciale 360.. I carabinieri della compagnia di Casarano conducono le indagini e i rilievi.. I malviventi hanno sradicato il cassetto della cassa nel Cillà’s Pub.. L'assalto è avvenuto sabato notte in via del Timo a Matino.. Due malviventi armati hanno assaltato il Cillà’s Pub di via del Timo a Matino intorno alle 23 di sabato, sradicando il cassetto della cassa durante il ponte del Primo Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Matino: due rapinatori armati assaltano un pub nel ponte

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