Terrore al McDonald’s di Brindisi | tre rapinatori armati scappano

Tre uomini armati hanno assaltato il punto vendita di un fast food a Brindisi, intorno alle 19:30, e si sono fatti consegnare circa 600 euro prima di fuggire a bordo di un’auto. L’episodio è avvenuto in via Caduti di Via Fani, lasciando clienti e personale sotto shock. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire i dettagli della rapina.

? Cosa sapere Tre rapinatori armati assaltano il McDonald's di via Caduti di Via Fani a Brindisi.. I malviventi fuggono con 600 euro su un'utilitaria dopo l'aggressione alle 19:30.. Tre individui con il volto coperto hanno assaltato il McDonald’s di via Caduti di Via Fani a Brindisi, nel quartiere BrinPark, intorno alle 19:30 di questo venerdì 24 aprile 2026. Il gruppo ha messo sotto pressione la clientela e il personale, riuscendo a fuggire con un bottino di 600 euro dopo aver puntato i registratori di cassa. La serata tranquilla nel locale si è trasformata in un momento di forte tensione quando i tre malviventi, che indossavano tute integrali per non essere riconosciuti, sono fatti irruzione tra le persone sedute ai tavoli o in attesa del proprio ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore al McDonald’s di Brindisi: tre rapinatori armati scappano Notizie correlate Terrore sulla FiPiLi: rapinatori armati colpiscono due negoziDue rapine con armi da fuoco hanno scosso il tessuto commerciale tra Empoli e Lastra a Signa, colpendo un minimarket e un negozio di abbigliamento. Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggiRapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Milano banlieue, 20enne accoltellato alla gola davanti al McDonald’s di via Farini in pieno giorno, ricercato un clochard - VIDEO; Milano banlieue 20enne accoltellato alla gola davanti al McDonald’s di via Farini in pieno giorno ricercato un clochard - VIDEO.