Terrore a Barga | raid di ladri tra case e ristoranti nella notte

Nella notte a Barga, una serie di furti ha coinvolto case e ristoranti della zona. I ladri sono entrati nelle abitazioni e nei locali, portando via oggetti di valore. Durante il colpo, uno degli anziani presenti è stato addormentato dai malviventi, secondo quanto riferito. Vicino alla casa colpita sono stati trovati alcuni oggetti abbandonati dai ladri, che si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a addormentare l'anziano durante il colpo?. Quali oggetti hanno abbandonato i malviventi vicino alla casa colpita?. Perché i criminali hanno scelto proprio quel ristorante come bersaglio?. Chi si muove tra le frazioni di San Pietro e Mologno?.? In Breve Danni per 800 euro tra refurtiva e danni materiali a San Pietro in Campo. Tentativo di scasso fallito in via Chiesa con ritrovamento di un cacciavite. Furto di vino e alimenti presso il ristorante L'Arsenale avvenuto venerdì sera. Sospetto uso di sostanze narcotiche contro l'ottantatreenne vittima del raid. I ladri hanno colpito l’abitazione del padre di Vittorio Salotti a San Pietro in Campo, lasciando un ottantatreenne scosso dopo aver trovato la casa devastata durante la notte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Barga: raid di ladri tra case e ristoranti nella notte Notizie correlate Raid dei ladri in farmacia nella notte di San ValentinoFurto nella notte di San Valentino ai danni della Farmacia Ferreri, situata in via Caduti sul Lavoro, a Caserta. Leggi anche: Allarme ladri in paese, diverse incursioni nella notte: case svaligiate