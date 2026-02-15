Raid dei ladri in farmacia nella notte di San Valentino
Furto nella notte di San Valentino ai danni della Farmacia Ferreri, situata in via Caduti sul Lavoro, a Caserta. Intorno alle 5.30 del mattino una banda di malviventi è entrata in azione approfittando delle prime luci dell’alba e del ridotto passaggio di persone in strada. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un flex per segare la saracinesca dell’attività commerciale. Le scintille sprigionate dall’attrezzo hanno squarciato il silenzio della mattina, permettendo ai malfattori di aprirsi un varco e introdursi rapidamente all’interno del locale. Una volta dentro, hanno rovistato tra scaffali e cassetti, puntando all’incasso e ai prodotti di maggior valore.🔗 Leggi su Casertanews.it
