Raid dei ladri in farmacia nella notte di San Valentino

Furto nella notte di San Valentino ai danni della Farmacia Ferreri, situata in via Caduti sul Lavoro, a Caserta. Intorno alle 5.30 del mattino una banda di malviventi è entrata in azione approfittando delle prime luci dell’alba e del ridotto passaggio di persone in strada. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un flex per segare la saracinesca dell’attività commerciale. Le scintille sprigionate dall’attrezzo hanno squarciato il silenzio della mattina, permettendo ai malfattori di aprirsi un varco e introdursi rapidamente all’interno del locale. Una volta dentro, hanno rovistato tra scaffali e cassetti, puntando all’incasso e ai prodotti di maggior valore.🔗 Leggi su Casertanews.it

Nella notte tra il 11 e il 12 dicembre 2025, le campagne di Castelfiorentino sono state teatro di un intervento di sicurezza durante un tentativo di furto da parte di una banda di ladri.

Durante una messa a Capiago Intimiano, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione del parroco, rubando denaro e oggetti di valore.

