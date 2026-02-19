Allarme ladri in paese diverse incursioni nella notte | case svaligiate

A Adro, i furti notturni sono aumentati, e questa volta sono stati i ladri a colpire. Durante le ore più buie, alcune case sono state svaligiate, lasciando danni e oggetti spariti. Le incursioni si sono moltiplicate negli ultimi giorni, creando un senso di insicurezza tra i residenti. Gli abitanti si sono organizzati per aumentare la vigilanza e proteggere le proprie proprietà. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e fermare le continue azioni dei criminali.

Le segnalazioni si rincorrono sui social. Le ultime incursioni nella notte tra mercoledì e giovedì La paura cresce notte dopo notte. Così come le razzie, tentate o riuscite, nelle abitazioni di Adro. Nelle ultime settimane diverse case sono state prese di mira da ladri, lasciando una scia di timori e danni materiali. A raccontare quanto accaduto sono i residenti stessi, che hanno segnalato più episodi in varie zone del paese, tra cui via Pezzotti e San Michele. "Attenzione! Ladri sul terrazzo, il mio vicino li ha cacciati urlando", racconta un abitante, riferendo di aver visto due ragazzi con passamontagna, felpa nera, jeans e zainetto aggirarsi vicino alla sua abitazione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Ladri ancora in azione. Svaligiate due caseDue case sono state svaligiate nel pomeriggio vicino all’ospedale. Furti a Trecate, due case svaligiate dai ladriNelle ultime ore, a Trecate, due case sono state svaliggiate dai ladri in poche serate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SCORZE’ | LADRI MANOMETTONO L’ALLARME ED ENTRANO MENTRE LA SIGNORA ERA IN CASA; Ladri di biciclette nei garage (con dei fori), è sempre più allarme furti; Fino Mornasco, allarme ladri Un furto con la proprietaria in casa; Ancora un raid dei ladri a Mologno. Ma l’allarme li ha fatti scappare. Allarme ladri in paese, diverse incursioni nella notte: case svaligiateLa paura cresce notte dopo notte. Così come le razzie, tentate o riuscite, nelle abitazioni di Adro. Nelle ultime settimane diverse case sono state prese di mira da ladri, lasciando una scia di timori ... bresciatoday.it Ladri in azione, colpo in casa a Villa PignaAncora un furto a Villa Pigna, dove i ladri sono tornati a colpire in un’abitazione di via Cuneo. Un’azione ... msn.com SCORZE’ | LADRI MANOMETTONO L’ALLARME ED ENTRANO MENTRE LA SIGNORA ERA IN CASA Raffica di furti a Scorzè, bersagliate via Mazza e Via Treviso, non distanti da Zero Branco. I ladri sono entrati mentre la residente era in casa, manomettend facebook