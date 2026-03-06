Arezzo sotto pressione tre giorni per reagire Campobasso è il bivio-promozione di Bucchi

Arezzo si trova in una fase critica, con tre giorni a disposizione per tentare di cambiare rotta. Dopo la sconfitta contro la Ternana, la vittoria dell’Ascoli nel derby con la Samb ha ulteriormente complicato la situazione, portando i bianconeri a quattro punti di distanza. La partita contro il Campobasso rappresenta un crocevia importante nella corsa alla promozione.

di Luca Amorosi Ahi,. La sconfitta contro la Ternana e la concomitante vittoria dell’Ascoli nel derby con la Samb complicano i piani di Bucchi e dei suoi, che vedono i bianconeri avvicinarsi a quattro lunghezze di distanza. E meno male che anche il Ravenna non ha approfittato del turno in casa, non andando oltre il pari contro la Pianese e recuperando quindi un solo punto al Cavallino. Non solo, i divieti imposti alla tifoseria amaranto, che dovrà saltare le prossime tre trasferte, rischiano di danneggiare una squadra che ha fatto non poca fatica quando non ha avuto il vento alle spalle dei propri tifosi. Appena quattro i punti conquistati nelle quattro gare esterne senza tifosi al seguito: una vittoria ad Alessandria contro la Juve Next Gen, poi due pareggi a Terni e Perugia e una sconfitta a Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

