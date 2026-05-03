Durante la notte, un incendio è divampato all’interno di un locale nel centro di Terni, causando il ferimento di due giovani imprenditori. La presenza di fumo intenso ha attirato l’attenzione dei proprietari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e determinare le cause dell’incendio, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato di natura dolosa.

? Cosa scoprirai Chi ha lanciato l'allarme durante la notte del rogo?. Come hanno fatto i proprietari a scoprire l'incendio nel cuore di Terni?. Perché la mancanza di telecamere ha facilitato il gesto doloso?. Quanto peseranno i danni economici sulla riapertura della gastronomia?.? In Breve Mattia Rota gestisce anche il locale La Iena in via Petroni. I commercianti di via Fratini hanno offerto supporto spontaneo ai titolari. L'incendio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorso. I proprietari chiedono al Comune nuove telecamere in via Petroni. Mattia Rota ha ricevuto la chiamata di un’amica nella notte tra lunedì e martedì, scoprendo che il fuoco stava divorando l’Angolino, la gastronomia situata nel centro di Terni tra via Petroni e via Fratini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, rogo doloso all’Angolino: feriti i giovani imprenditori

Notizie correlate

Terni, rogo doloso colpisce L’Angolino: il lavoro è a rischio? Cosa sapere Incendio doloso colpisce l'attività L'Angolino nel centro storico di Terni intorno alle ore 2:00.

Rogo doloso. Arrestato sedicenneCASTEGGIO (Pavia) Era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, in regime di collocamento presso la comunità terapeutica per minori...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Terni, incendio all'esterno de 'L'Angolino' e indagini a tappeto: Colpire sacrifici e famiglie significa colpire la comunità; Incendio nella notte in un bar del centro di Terni: bruciata un'altra auto. E' caccia al piromane; Terni, l'ombra del dolo sulle due auto in fiamme alla Polymer: la Volante indaga sul piromane; Terni, incendio auto via Morelli: Una vergogna. Nessuno ci ripagherà dei danni subiti.

Terni, auto incendiate: «Poteva andare peggio, le fiamme hanno lambito la palazzina»TERNI - Gli investigatori attendono i risultati degli accertamenti scientifici svolti dopo gli incendi notturni in serie, tutti di origine dolosa, che hanno creato danni in varie zone ... ilmessaggero.it

Sospetto dolo per una serie di incendi a Terni negli ultimi due giorniC'è il sospetto che possano essere tutti dolosi alcuni incendi che negli ultimi due giorni hanno interessato a Terni tre auto e le sedie all'esterno di un locale in quel momento chiuso. Tutti spenti d ... ansa.it

AM Terni Television. . Ternana stasera a Piancastagnaio con un solo risultato a disposizione: la vittoria! AM Terni Television racconterà la gara (canale 84), con il Live show, il Post, con inizio alle 22,00. In studio Livia Torre, Raffaele Riccardi e Alberto Favilla. - facebook.com facebook

Complesso intervento multidisciplinare all'ospedale di Terni. Utilizzata la chirurgia robotica minivasiva x.com