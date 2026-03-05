Un sedicenne è stato arrestato a Casteggio, in provincia di Pavia, con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso. Il ragazzo si trovava già in una comunità terapeutica, Recovery For Life, dove era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. L’incendio si è verificato giovedì 26 febbraio, nelle ore serali, e le forze dell’ordine hanno proceduto con l’arresto.

CASTEGGIO (Pavia) Era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, in regime di collocamento presso la comunità terapeutica per minori Recovery For Life, in via Porro a Casteggio, data alle fiamme la scorsa settimana, nella serata di giovedì 26 febbraio. Il ragazzo, classe 2009 (17 anni non ancora compiuti) è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, che all’esito delle indagini sull’accaduto ha deciso l’aggravamento della precedente misura cautelare. Ed è stato così portato in un istituto penale per minorenni. L’incendio è infatti risultato doloso e sarebbe stato proprio il sedicenne, in concorso con altri ragazzi, ad appiccare il fuoco ad alcune suppellettili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo doloso. Arrestato sedicenne

