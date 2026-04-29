Terni rogo doloso colpisce L’Angolino | il lavoro è a rischio

Nella notte tra ieri e oggi, un incendio di origine dolosa ha interessato l’attività L’Angolino nel centro storico di Terni. L’incendio si è verificato intorno alle 2:00, causando danni alla struttura e mettendo a rischio l’attività stessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini sulla natura dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

? Cosa sapere Incendio doloso colpisce l'attività L'Angolino nel centro storico di Terni intorno alle ore 2:00.. I danni alla struttura mettono a rischio gli stipendi dei collaboratori del locale.. Un incendio doloso ha devastato l’esterno de L’Angolino nel centro storico di Terni durante la notte, colpendo un’attività gestita da giovani imprenditori e mettendo a rischio il sostentamento delle persone che vi lavorano. Il rogo è divampato intorno alle ore 2:00, quando il locale era chiuso al pubblico. L’allarme è arrivato alla centrale operativa, permettendo ai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni di intervenire tempestivamente per domare le fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, rogo doloso colpisce L’Angolino: il lavoro è a rischio Notizie correlate Rogo doloso. Arrestato sedicenneCASTEGGIO (Pavia) Era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, in regime di collocamento presso la comunità terapeutica per minori... Capodanno 2026: rogo doloso a Frascineto, arrestato il giovane rivaleUn rogo doloso ha sconvolto la notte di Capodanno a Frascineto, portando all’arresto immediato di un giovane locale. Contenuti utili per approfondire Rogo doloso al campo equestre: Atto graveEra stata al centro delle polemiche per il cambio di gestione, ma ora è finita nel mirino di qualcuno che, per ora ignoto, ha pensato di appiccare le fiamme. A Moie, il campo equestre di via Pianello ... ilrestodelcarlino.it Rogo doloso. Arrestato sedicenneCASTEGGIO (Pavia)Era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, in regime di collocamento presso la comunità terapeutica per minori Recovery For Life, in via Porro a Casteggio, data alle ... ilgiorno.it