Il 4 maggio il Teatro Secci di Terni ospiterà lo spettacolo Circus, organizzato dal Progetto Mandela. L'evento chiude i laboratori teatrali avviati nell'ottobre 2025, rivolti ai giovani della zona. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino, coinvolgendo le attività di formazione e partecipazione promosse dall'organizzazione. La giornata rappresenta un momento conclusivo delle attività svolte nel corso dell'anno.

? Cosa sapere Il Progetto Mandela presenta Circus al Teatro Secci di Terni il 4 maggio.. L'evento conclude i laboratori teatrali nati nell'ottobre 2025 per i giovani del territorio.. Lunedì 4 maggio alle ore 21:00, il Teatro Secci di Terni ospiterà la messa in scena di Circus – Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo di Balocchi, l’atto conclusivo dei laboratori avviati nell’ottobre 2025 dal Progetto Mandela. L’evento segna il culmine di un percorso formativo sostenuto dal contributo dell’8×1000 della Chiesa Valdese, che ha permesso di alimentare un ecosistema creativo dove i giovani del territorio si intrecciano con le figure storiche dell’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, il Progetto Mandela porta il Circo di Balocchi al Teatro Secci

Notizie correlate

“L’enfant et les sortilèges”, al teatro Secci di Terni una giornata dedicata a Ravel con il conservatorio BriccialdiUn bambino capriccioso distrugge la sua stanza: oggetti e animali prendono vita e si ribellano.

Leggi anche: A Terni arriva il “Nicola & Isotta Family Show”: risate e magia per tutte le età al Teatro Secci

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il Circo dei Balocchi tra sogni e realtà al Teatro Secci; Gianni Morandi, la possibile scaletta 2026 del concerto di Firenze.

Terni in lutto per la morte di Marcello Ricci, una guida per migliaia di studentiTERNI - Una città intera piange Marcello Ricci, una vita spesa accanto agli studenti cresciuti a pane e cultura del rispetto con iniziative che il docente di filosofia e storia del Galilei ha portato ... ilmessaggero.it

Terni, musica e parole per tenere viva la memoria della shoahMusica e parola si intrecciano per tenere viva la memoria di uno dei capitoli più drammatici della storia italiana ed europea. Terni celebra il Giorno della Memoria con iniziative culturali che ... ilmessaggero.it

Domenica mattina il Mandela è teatro di una sfida che profuma già di finalissima: PEB Lainate contro Progetto Rosa, le due squadre che per tutta la stagione hanno mostrato maggior qualità e continuità, portandosi meritatamente in cima al girone Il comm - facebook.com facebook