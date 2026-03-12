Snow Circus | 600 iscritti e circo sulle piste

Domenica 15 marzo la skiarea Ciampac ospiterà Snow Circus, un evento che trasforma le piste da sci delle Dolomiti in un palcoscenico circense. Sono attesi circa 600 iscritti che parteciperanno a questa manifestazione. La giornata prevede spettacoli e attività dedicate ai partecipanti, creando un'atmosfera unica tra neve e arti circensi.

Domenica 15 marzo la skiarea Ciampac ospiterà Snow Circus, un evento che porta spettacoli circensi tra le piste da sci delle Dolomiti. L’iniziativa vedrà protagonisti gli artisti di Circensema, gruppo di giocolieri e acrobati della Val di Fassa, che proporranno evoluzioni con diabli, palline e clave anche sopra i gatti delle nevi. L’evento si inserisce in un contesto di crescente interesse per le attività all’aperto sulle Dolomiti nel periodo primaverile, offrendo una combinazione unica di sport invernali, acrobazie e laboratori per bambini. Chi raggiunge la quota con la telecabina da Alba di Canazei potrà usufruire delle piste ancora in buone condizioni o percorrere l’anello panoramico per ciaspole aperto fino al 7 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Snow Circus: 600 iscritti e circo sulle piste Articoli correlati Furto sulle piste da sci: ruba attrezzatura dal valore di 1.600 euroProseguono i controlli dei carabinieri altoatesini sulle piste del comprensorio sciistico di Obereggen, nel territorio provinciale di Bolzano. Contenuti e approfondimenti su Snow Circus Argomenti discussi: Snow Circus al Ciampac: il circo sulla neve domenica 15 marzo; Snow Circus: al Ciampac magia, acrobazie e giocoleria sulla neve. Snow Circus: al Ciampac magia, acrobazie e giocoleria sulla neveAppuntamento domenica 15 marzo nella skiarea raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei, protagonisti gli artisti del gruppo locale Circensema INCONTRO «Sono rinata. Il racconto delle mie due vite ... giornaletrentino.it