Terni lettera aperta a Stefano Bandecchi | L’oltraggio ai morti e il disprezzo per i vivi Un mese di vergogna

Un cittadino ha scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco della città, esprimendo il suo disappunto riguardo a quanto avvenuto negli ultimi mesi. La missiva, consegnata anche alla redazione di un sito web, denuncia comportamenti considerati offensivi nei confronti delle vittime e un atteggiamento di disprezzo nei confronti dei cittadini. La lettera si riferisce a un periodo di circa un mese caratterizzato da episodi ritenuti vergognosi.

Una lettera indirizzata al sindaco Stefano Bandecchi è stata inviata da un cittadino, Marcello Giovannetti, e recapitata per conoscenza anche alla redazione di www.ternitoday.it. Nel documento il cittadino segnala la situazione in cui versa, a suo avviso, il cimitero cittadino, allegando anche.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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