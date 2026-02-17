Stefano Bandecchi il sindaco di Terni rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha ricevuto un rinvio a giudizio a causa di presunte irregolarità fiscali. La decisione arriva dopo un’inchiesta condotta dalla procura di Roma, che ha scoperto che l’amministratore avrebbe omesso di dichiarare entrate per oltre 200.000 euro. La vicenda ha fatto scalpore in città, dove Bandecchi è conosciuto anche come imprenditore nel settore sportivo.
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma con l’accusa di evasione fiscale. La Procura contesta all’imprenditore e fondatore dell’università telematica “Nicolò Cusano” (Unicusano) di non aver versato imposte per circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022. La prima udienza è stata fissata per il 4 giugno davanti al tribunale monocratico. Le contestazioni della Procura. Secondo l’accusa, Bandecchi avrebbe agito come amministratore di fatto dell’ateneo telematico, omettendo il pagamento di somme rilevanti dovute al fisco. Le indagini si concentrano sul periodo compreso tra il 2018 e il 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
