Terni le ‘Giornate Medievali’ in Biblioteca | L’aquila ghibellina e l’incontro tra Re Liutprando e Papa Zaccaria

A Terni, la Biblioteca sarà il punto di incontro per le ‘Giornate Medievali’ nei giorni 4 e 5 maggio. Durante l’evento, verranno approfonditi temi storici legati all’epoca medievale, con particolare attenzione all’immagine dell’aquila ghibellina e all’incontro tra il re Liutprando e il papa Zaccaria. La manifestazione prevede incontri e approfondimenti dedicati a questo periodo storico.

Un inizio settimana dedicato alle ‘Giornate Medievali’. La location della Biblioteca ospiterà l’iniziativa in programma lunedì 4 e martedì 5 maggio. La responsabile della Bct, Franca Nesta, presenta l’evento: “Un progetto che segue le esperienze dei due anni precedenti, incentrate sul Thyrus.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Giornate medievali al Museo StibbertGiornate Medievali al Museo Stibbert In occasione del V Centenario della morte di Giovanni delle Bande Nere, nel weekend di sabato 16 e domenica 17... Festival malatestiano della libertà. Tre giornate di dibattiti e incontri tra Biblioteca e Palazzo del RidottoLa libertà declinata in tutte le sue forme, dalla politica all’economia, dall’educazione alla tecnologia, è al centro del Festival malatestiano della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Re, draghi e papi, per le Giornate Medievali in Bct; Terni, le ‘Giornate Medievali’ in Biblioteca: L’aquila ghibellina e l’incontro tra Re Liutprando e Papa Zaccaria; Terni, ci sono le giornate medievali in Bct; Re, draghi e papi per le Giornate Medievali in Bct. Attesa per le Giornate medievali dei terzieri. Novità in vista per la 58esima edizione della Corsa all'AnelloIl pubblico potrà vivere il Medioevo in modo continuo, immersivo, senza interruzioni, come se la città tornasse davvero indietro nel tempo per un’intera giornata, scandita da racconti, suoni e suggest ... corrieredellumbria.it #Terni, ci sono le giornate #medievali in #Bct. Protagonisti Belli, Crimaco, de Majo, Budassi, Grifoni e Cipolla x.com In occasione delle Giornate Medievali in bct martedì 5 maggio Tweenager terzo piano, ore 16.30 - 18.00 Carcassonne: costruisci il tuo Regno! Vieni a Tweenager per giocare! Scopriamo Carcassone, un viaggio senza tempo nel cuore del Medioevo. Trasform - facebook.com facebook